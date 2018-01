Will Smith sorprendió cantando 'Bésame mucho'

El actor Will Smith sorprendió a todos sus seguidores de redes sociales al interpretar la canción "Bésame mucho". Al protagonista de la cinta Bright se le puede ver en su estudio cantando con mucho sentimiento la melodía escrita por Consuelo Velázquez en 1940 y que a lo largo de las décadas se ha convertido en un clásico. Pero esta no es la primera vez

que Will Smith canta en español, pues en diversos programas de televisión el "príncipe del rap" ha mostrado que disfruta cantar en español.

El video, publicado por el actor en su cuenta de Instagram, cuenta con más de 2.8 millones de reproducciones.