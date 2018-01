Netflix estrena avance de "Everything Sucks!", serie ambientada en los 90's

Ubicada en la ciudad de Boring, Oregon (esta ciudad es real) en 1996, "Everything Sucks!" es una historia de madurez estrafalaria y divertida que gira en torno a los clubs de teatro y de producción audiovisual de la Escuela Secundaria Boring, dos equipos poco convencionales, que unen fuerzas para hacer una película y soportar el purgatorio conocido como escuela secundaria.

La serie es protagonizada por Peyton Kennedy ("American Fable", "The Captive") y Jahi Winston ("The New Edition Story") como los estudiantes kate Messner y Luke O'Neil. La serie fue creada por Ben York Jones ("Like Crazy", "Newness") y Michael Monan ("Save the date", "Pink Grapefruit").