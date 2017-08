Joven amenaza con pistola al cajero porque se demoraron en atenderlo en un McDonald's

“Te vas a morir, te voy a matar”, esa fue la amenaza que realizó Felipe Israel Meza Pineda, de 26 años, un joven que fue a comer junto a su novia a un McDonald de Macul, Chile, y se enojó porque se demoraron mucho en atenderlo. Enojado, fue a su casa y en 20 minutos volvió al mismo local con una pistola. Así, con el arma en sus manos, empezó a mostrarla y a amenazar al cajero. “Pasada la medianoche, un sujeto entra con su pareja y hacen la fila para consumir”, explica a Publimetro Jonatan Villegas Orias, teniente del OS9 de Carabineros. “Entonces, como se demoraban en atenderlo, empezó una riña con la gente del local y el guardia terminó sacándolo del lugar”, relata el teniente. Al joven no le gustó que lo sacaran y, tal como en la película “Terminator”, dijo “volveré”. Así, en 20 minutos cumplió su promesa y con un arma en las manos empezó a amenazar a todos en el local.“Te voy a matar”, le gritaba al guardia con el arma en sus manos. Pero no fue todo, también disparó al cielo, para avisar que su amenaza iba en serio. El ruido del disparo hizo que personal de la unidad del OS9, que está a un costado de ese local, actuara con rapidez, deteniendo al sujeto que tenía antecedentes por conducir en estado de embriaguez, violencia intrafamiliar y desórdenes públicos.“El arma no estaba a su nombre pero no tenía encargo por robo”, afirma Villegas y agrega que cuando lo detuvieron, la pistola tenía 7 municiones y, en el suelo, había una percatada. El joven fue puesto a disposición de la justicia.