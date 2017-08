Netflix lanza tráiler de la segunda temporada de 'The Crown'

La aclamada serie de Netflix que retrata la vida personal de su majestad Isabel II, regresa este fin de año. Netflix dio a conocer un avance y la fecha de estreno para la segunda temporada de The Crown. En el avance, no se ve que las cosas vayan muy bien para la reina Isabel II, interpretada por Claire Foy, y el príncipe Philip, a quien da vida Matt Smith. Se muestra una acalorada discusión sobre los rumores de su paradero al final de la primera temporada. En el trailer. La segunda temporada de The Crown tendrá 10 episodios. Esta temporada empieza cuando Harold Macmillan renuncia como Primer Ministro del Reino Unido, llevando a los espectadores hasta 1964. El trailer muestra muchas caras nuevas, incluyendo a Michael C Hall como el presidente de los Estados Unidos, John F Kennedy, y Matthew Goode como fotógrafo. La reina le dice al príncipe Felipe: “He sido reina apenas 10 años y en ese tiempo he tenido tres primeros ministros y ninguno ha completado su gestión”.