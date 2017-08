¡Qué dolor! Hindúes rompen cocos con la cabeza como parte de ritual sagrado

Más de 1000 creyentes rompen cocos con sus cabezas en el Festival anual Hindu- Tamil Aadi Perukku. El evento es en honor a las propiedades que tiene el agua. Atrae a cientos de personas de toda India y hay equipos médicos en el lugar para curar las lesiones en las cabezas de las personas que quedan heridas en el ritual. Aunque muchos prefieren ponerse cenizas en la herida y no buscar ayuda médica para no ofender a los deidades. Como las autoridades no conocen ningún caso de muerte o daños fatales que haya dejado el festival, el gobierno permite el evento sin restricciones.

Video: Ruptly