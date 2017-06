¿Los conoces? Los grandes cambios de WhatsApp en los últimos años

Pero tiene su truco.Si quieres borrar un mensaje enviado, esto es lo que tienes que hacer:Lo primero es que te asegures de que tienes instalada en tu celular la versión más reciente del mensajero.Si efectivamente tienes la última actualización de WhatsApp

instalada, primero haz una prueba con los siguientes pasos a seguir –no queremos accidentes–: Envía un mensaje, ya sea texto, foto, gif o audio, no importa. Una vez enviado el mensaje, tendrás solamente 5 minutos para borrarlo. Considera esto, pues es importante. Pasado este tiempo ya no se podrá eliminar.

Ahora, si usas Android, sólo debes mantener presionado el mensaje que quieres borrar y una vez seleccionado, oprimir el botón de menú en la parte de arriba del chat y posteriormente Anular.

Para iPhone no es exactamente igual: selecciona el mensaje manteniéndolo presionado e inmediatamente verás la opción para anularlo. Oprímela y listo.

En el caso de ambos sistemas operativos, el mensaje se borrará en tu chat y en el de el o los receptores. Pero ahora te toca inventar qué dirás cuando te pregunten qué eliminaste, porque en lugar del mensaje ya borrado, aparecerá un texto informando que el mensaje se eliminó, así que la persona o personas con las que hablan sabrán que borraste algo, aunque no qué.

Desde hace meses se ha venido hablando de una nueva función que incorporará WhatsApp. Y hace unas semanas, algunos usuarios beta de la aplicación pudieron probarla. Pero sólo algunos, y sólo beta.La función se llama Anular y te permitirá borrar mensajes ya enviados, ya sea en un chat individual o uno de grupo.