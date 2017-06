Lanzan tráiler oficial de 'Jumanji 2: Welcome to the jungle'

En 1995 Jumanji fue de las películas más adoradas por los espectadores. Su ritmo narrativo, la figura de actores como Robin Williams y Kirsten Dunst la hicieron un film icónico. Ahora ha llegado el adelanto de Jumanji 2, que se estrenará en cines en el mes de diciembre. Los protagonistas de ‘Jumanji 2: Welcome to the Jungle’ tendrán que adaptarse a sus nuevos avatares para sobrevivir dentro en un entorno rodeados de peligros. La cinta está protagonizada por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart y Nick Jonas.