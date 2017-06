La grosera respuesta de conductor de Uber a unos usuarios en Bogotá

En un video que ya está circulando en redes sociales se ve cómo discuten dos usuarios de la aplicación de transporte con el conductor, aparentemente porque este no los quiere llevar hasta el lugar que ellos desean.

En la disputa se escucha al chofer decir que desde un principio advirtió que ya iba para su casa, mientras los usuarios, confundidos, no saben si cancelar el servicio o convencer al conductor de que continúe el viaje con ellos.

Uno de los usuarios le dice entonces que le va a dar la oportunidad de no denunciarlo en la aplicación si continúa el

viaje, pero luego viene la salida de casillas del conductor:

“No me dé ninguna oportunidad. Hágale mi viejo, el carro es mío y yo puedo hacer con mi carro lo que se me dé la pu%&$ gana. Si quiere me cago encima del carro. ¿No ve que el carro es mío?”.

La reacción del hombre ha generado múltiples comentarios en redes sociales. Dentro de ellos se dice que el video no es real

o que es un montaje de la competencia para hacer quedar mal a la empresa Uber.