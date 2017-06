Mujer sufre tremenda caída por estar mirando su celular

La policía informó que sus heridas no eran graves. La mujer se encuentra estable luego de que cayó 1,8 metros por una apertura para sótano al tropezar distraída con su celular en Nueva Jersey. El director de Seguridad Pública de Plainfield, Carl Riley, dijo el viernes que la mujer de 67 años, quien hasta el momento no ha sido identificada, sigue hospitalizada.

Un video de seguridad grabó el momento en el que la mujer caminaba el jueves por una calle de la ciudad de Plainfield, viendo atentamente su teléfono. Muestra cuando pasa por una puerta abierta, se tropieza y cae por la apertura a un sótano. La mujer acabó en el sótano de la empresa Acme Windows, donde varios trabajadores estaban reparando tuberías de gas. La policía informó que sus heridas no eran graves. Martin Delgadillo, un barbero, le dijo a la televisora WNBC-TV que vio cuando la mujer tropezó y cayó. “Pensé que textear y manejar era algo malo. Ahora es textear y caminar”, comentó.