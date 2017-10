Oficial: Millonarios presentó a Wuilker Fariñez como refuerzo

Las dudas se despejaron. Wuilker Fariñez es nuevo jugador de Millonarios en propiedad, buzo que se calzará a partir de enero. Así lo oficializó en su página web el Caracas F.C. antes que nadie, colgando la foto del guardameta venezolano con los colores albiazules.

“El Caracas Fútbol club está convencido en que este será un gran paso para Wuilker (Fariñez). Estamos seguros de que es el primero de muchos éxitos en su carrera”, aseguró el gerente general del Caracas, Ricardo Padrón.

El portero puso la firma del contrato y se mostró contento de dar un salto de calidad en su carrera, que está siendo observada por algunos equipos de Europa.

“Primero que nada le doy las gracias al Caracas, es el club que me formó, que me vio crecer. Espero poder irme de la mejor manera posible. Daré todo por seguir creciendo como jugador y como ser humano. Es un gran salto en mi carrera y estoy agradecido con Millonarios por esta valiosa oportunidad que me están brindando”, Wuilker Fariñez.