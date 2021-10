Japón se quedaba fuera del Mundial y un blooper lo salvó ¡En el minuto 90!

¡Qué lindas son las Eliminatorias, en cualquier lugar del mundo! Una pena que para el próximo curso valdrán menos, con 48 selecciones clasificadas para 2026. Mientras tanto, disfrutemos de estas camino a Catar, porque en todo confín del planeta nos están entregando emociones fuertes.

Por ejemplo en Asia, donde la vida de Japón pendía de un hilo. Tras perder con Omán, en casa, y contra Arabia Saudita, por fuera, los nipones estaban obligados a ganar frente a la líder del grupo, Australia, si no querían ver el Mundial por televisión. En la madrugada sudamericana, el partido estuvo más nivelado de lo que se esperaba.

Incluso Australia tuvo las más claras, haciendo caminar por la cornisa a los japoneses, que se vieron eliminados en gran parte del partido. Pese a haber comenzado ganando con gol de Ao Tanaka, los nipones no pudieron mantener la ventaja y Ajdin Hustric lo empató, antes del final del primer tiempo.

Desahuciados en lo anímico, los locales estuvieron a punto de caer en ventaja, pero Australia no tuvo puntería. El destino le guiñaba el ojo a una Japón que no sabía por dónde. Por eso necesitó de un blooper del defensor Aziz Behich, quien no supo sacar el balón de la línea, luego de que Matt Ryan le tapara el remate a Takuma Asano.

#Eliminatorias 🌏 🇯🇵🆚🇦🇺



Este fue el gol del triunfo y alivio de Japón: la definición de Takuma Asano, Matt Ryan apenas desvió, la pelota dio en el palo y Aziz Behich se hizo un lío para completar una noche fatídica y sellar la derrota de Australia.

El delirio en el estadio de Saitama fue total, porque aunque Japón persiste complicado en la tabla de posiciones, se sacudió y ahora depende de sí misma para meterse en el próximo Mundial. En ese mismo grupo, Arabia ganó y sigue con paso firme rumbo a Catar, con puntaje ideal en cuatro jornadas.

