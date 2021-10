Isabella Echeverri, figura de la Selección Colombia, sufre grave lesión

El fútbol a veces es así de cruel. En su mejor momento, cuando era capitana del Sevilla FC, uno de los equipos encopetados del fútbol español, Isabella Echeverri sufrió una grave lesión en su tobillo derecho. La molestia, que se presentó al minuto 75 del partido entre el equipo hispalense ante el Athletic Club de Bilbao, la marginará por varios meses de las canchas.

Luego del encuentro, el club emitió un comunicado que confirmó la lesión, aunque no dio demasiados detalles.

Asimismo, Isabella usó sus redes sociales para expresar sus sentimientos de dolor, pero prometió que volverá más fuerte. En Instagram, recibió el apoyo de todos.

“Es increíble como una sola acción puede cambiarte la vida. Hoy se me cierra una puerta pero estoy segura que un universo entero se abrirá para mi. Gracias a mis compañeras (incluidas las del Athletic) por la ayuda y disposición en el momento de mi lesión. Si algo me ha enseñado el Sevilla es que no puedo rendirme nunca y hoy empieza el camino hacia mi mejor versión”, aseguró Isa.