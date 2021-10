Los tres colombianos que estarán en los playoffs de las Grandes Ligas

No nos echemos mentiras, poco estamos pendiente de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Aunque nos encante el deporte de la pelota caliente, solo la ojeamos para no quedar desconectados. Eso sí, cuando arranca la postemporada no hay fanático deportivo que no se siente en el sillón y disfrute de los ponches, las atrapadas, los batazos y, sobre todo, los jonrones.

Si hay colombianos entre los diamantes, mucho mejor. Para esta postemporada son tres los peloteros cafeteros que buscarán emular lo que en un momento consiguió Edgar Rentería y que ‘beisbolizó’ a toda Colombia. Pero antes, deberán pasar los playoffs si quieren instalarse en la Serie Mundial.

Giovanny Urshela

El colombiano más resonante desde los tiempos de Rentería quiere por fin concretar con los Yankees de Nueva York lo que vienen avisando. Hace temporadas que persiguen el título, pero hasta el momento se han muerto en la orilla. Ahora, tras firmar 14 jonrones, remolcar 67 carreras y conseguir un promedio de bateo de .267, Urshella sabe lo mucho que tiene para dar con los Bombarderos del Bronx.

Los Yankees deberán jugarse su pasaje a las series divisionales en muerte súbita frente a los Medias Rojas de Boston, su rival de toda la vida. Será en el Femway Park, hogar de los colorados, quienes tendrán la ventaja de localía, pero el que gana, seguirá y el que pierda dirá adiós.

Donovan Solano

Sus números con el equipo de los Gigantes de San Francisco fueron asombrosos. Su promedio de bateo de .280 en 101 juegos así lo certifican, incluso por delante del average de Urshella. Su calidad al bate es garantía de embasarse para un equipo que pinta para campeón. Si lo respetan las lesiones, se destacará.

Los Gigantes de San Francisco son la siembra número uno de la Liga Nacional, esperando al ganador del comodín entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis. La ventaja de localía le da un plus para que en la bahía ganen todos sus partidos y se coronen en la Serie Mundial.

Luis Patiño

Este hombre tiene la mano caliente. El lanzador de los Rays de Tampa Bay fue promovido al roster principal desde julio y respondió a la confianza. Con 15 aperturas desde entonces, firmando un récord positivo de cinco victorias y tres caídas, el barranquillero sabe que ahora todos los focos estarán en su actuación.

Para respaldarlo tiene a un equipo de lujo, que finalizó primero en la Liga Americana y enfrentará al ganador del comodín entre los Medias Rojas y los Yankees. El récord de 100 victorias y 62 caídas hacen que para los Rays sea un auténtico fracaso todo lo que no sea conseguir el anillo de campeón en el clásico de otoño.

