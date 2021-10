Guardiola también apareció metido en los Pandora Papers

Pandora Papers se abrió y de allí surgieron nombres de varias personalidades del mundo, en el plano deportivo no podía haber ausentes y el entrenador español Pep Guardiola es uno de los mencionados.

Pandora Papers, es una publicación de un Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha salpicado en todas las huestes.

Guardiola en Pandora Papers

De acuerdo con varios medios españoles como La Sexta, El País y Marca, el entrenador de Manchester City tenía una cuenta oculta en Andorra, mientras fue entrenador de Barcelona.

La misma la logró regularizar por el año 2012, cuando el gobierno de Mariano Rajoy dio una amnistía fiscal que muchos aprovecharon. Se dice que en ese entonces legalizó cerca de medio millón de euros. Esto según lo señalado por los citados medios españoles.

Para poder poner en orden esto, debió pagar el 10% de la suma, como se estipuló en aquel entonces. En esa cuenta de Andorra tendría sus sueldos de cuando estuvo en el club Al Alhi de Qatar.

Adicional a la cuenta en la banca privada de Andorra, Guardiola también aparece en la sociedad Repox Investments, registrada en Panamá, según la investigación. Dicha sociedad se mantuvo entre 2007 y 2012, tiempo en el que tuvo vínculo legal con Barcelona desde que fue entrenador del Barça B.

Este movimiento se habría gestado para “salvaguardar su identidad” y por sugerencia de la entdad andorrana.

El nombre de Guardiola en estos paraísos fiscales no es nuevo y ya por 2015 lanzó una respuesta al ministro del Interior español de la época, Jorge Fernández Díaz, al que le dijo: “Creo que el ministro está un poco equivocado, yo he pagado mis impuestos desde el primer día hasta el último, cosa que no pueden decir muchos partidos”.