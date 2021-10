El regalo que Cristiano le hizo a jugador del Everton que celebró como él

En principio fue para molestarse, claro que sí. Cristiano Ronaldo observó en cancha cómo Andros Townsend empataba el juego para el Everton, ante el Manchester United, y de ñapa celebraba con el popular “siiiiu” característico de CR7, con salto y giro incluido. El portugués creyó que se estaban burlando de él y no le gustó nada.

Sin embargo, al finalizar el encuentro 1-1, fue el mismo jugador del Everton quien se acercó a Ronaldo para aclarar lo sucedido. Lejos de ser una burla, Townsend aseguró que fue un homenaje porque admira mucho a Cristiano.

El portugués, pese al mal genio que le dio perder dos puntos en Old Trafford, aceptó las disculpas de su rival. Además, accedió a regalarle su camiseta, algo que le pidió Townsend, aprovechando la posibilidad de enfrentarlo.

Fue el propio jugador del Everton quien enseño el regalo en sus redes sociales, vía Instagram. Además, añadió que solo tiene “respetos” para el mejor de todos los tiempos, por las siglas de G.O.A.T.

“Nothing but respect to the 🐐🙇‍♂️”, aseguró Andros Townsend.