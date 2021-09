¡No fue 1, ni fueron 2, fueron 3! Sara López, triple campeona en el Mundial de Tiro con Arco

El sábado 25 de septiembre de 2021 la colombiana Sara López conquistó el título que tanto esperaba en su carrera, pues fue campeona en la categoría individual de arco compuesto en el Mundial de Tiro con Arco con sede en Yankton, Estados Unidos.

Tras un enfrentamiento contra Jyothi Surekha, de la India, López alcanzó el título en la categoría individual femenina. Pero este no fue el único que ganó, sino que es el tercero en esta edición del Mundial de Tiro con Arco.

Es que Sara también fue campeona en la categoría de equipos femeninos, junto a Alejandra Usquiano y Nora Valdez, y en la categoría mixta, junto a Daniel Muñoz.

“Este es un título de todo mi equipo, estoy feliz porque lo soñé hace mucho tiempo. Siempre que ponía todo mi esfuerzo las cosas no me salían, pero cuando vine con tranquilidad las cosas se me dieron por triple partida, entonces estoy muy contenta y agradecida con todo mi equipo” dijo la campeona colombiana refiriéndose a su hazaña.