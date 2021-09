Iniesta se ofrece para regresar al Barcelona y ayudarlo a salir de la crisis

El Barcelona está en llamas. El club que supo marcar época en las últimas dos décadas, hoy se arrastra por los campos de Europa y España. A la espera de que se resuelva el futuro de Ronald Koeman, un ídolo alza la mano para volver y dar una mano, si se le requiere.

Se trata de Andrés Iniesta, quien se fue con lágrimas en los ojos en 2018, cuando decidió continuar su carrera en el Vissel Kobe de Japón, donde permanece. Sin embargo, con la situación como está, él se pone a cargo para sumar desde donde le toque.

“Si llegara el momento, se valoraría. Lo que puedo decirte es que me encantaría volver al Barça, está clarísimo. Pero no porque haya estado ahí jugando, por el apellido…, sino porque pueda ser útil y tener la capacidad para ayudar al Barça en otro ámbito. Eso sí que me gustaría”, manifestó el campeón del mundo en 2010, en entrevista concedida a Goal.