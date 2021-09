Hulk espera bebé junto a la sobrina de su exesposa

El famoso futbolista brasilero, Givanildo Vieira de Souza, más conocido como Hulk, anunció en sus redes sociales que será padre nuevamente, con su actual esposa, Camila. Ella es la sobrina de su exesposa, Irán.

Hulk será padre por cuarta vez pero la polémica se encendió al recordar los amores pasados del futbolista.

Resulta que Hulk estaba casado con Irán y llevaban una relación de 12 años, pero en un momento el futbolista le pidió separarse y le confesó que estaba saliendo con Camila, sobrina de Irán.

Esto provocó que la familia de Hulk pasara por una crisis.

“Cada día me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón”, dijo Irán en la única entrevista que dio a los medios cuando salió a la luz la relación de Hulk con la sobrina de ella.

En una entrevista realizada por Récord, Irán detalló que su sobrina Camila, a quién había criado como una hija, la había traicionado. Ambas tenían una relación muy cercana que se rompió cuando Camila comenzó a tener un romance con Hulk.

A partir de ese momento, Irán sufrió en silencio y compartió su dolor solo con sus tres hijos: Ian (11 años), Thiago (9) y Alice (7), a quienes les contó que su padre estaba en pareja con la mujer que había pasado gran parte de su infancia junto a ellos.

Esta semana, todo volvió a escena cuando Hulk publicó en su cuenta de Instagram que tendrá un hijo con la sobrina de su exesposa.

El delantero del Atlético Mineiro está feliz junto con su actual pareja en la imagen en la que sostienen la ecografía que confirma el embarazo de Camila.