El PAD de ciclismo se sigue destacando en la Clásica del Carmen de Viboral

Este jueves se disputó el Circuito de la XXVII Clásica del Carmen de Viboral y de nuevo el PAD Proyecto Avanzado de Desarrollo, creado por el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo, volvió a ser protagonista con el corredor vallecaucano Jhohan Marín, quien se ubicó en la decimoprimera posición con el mismo tiempo del ganador, Álvaro Martínez (Nariño Tierra de Ciclistas), quien registró una hora, 9 minutos y 17 segundos en la línea de meta, tras 40.1 kilómetros de recorrido.

Jhohan de 17 años, quien ya había sido Top-20 en la primera jornada, volvió a repetir una estupenda actuación para el PAD en este debut en una carrera de ruta, ascendiendo en la clasificación general al puesto 13 a solo 2’58» del líder Álvaro Martínez.

«Quiero agradecer al Ministerio del Deporte y la Federación por hacer mi sueño realidad de pertenecer a este equipo. La etapa de hoy fue muy dura, exigente el recorrido y técnico, los rivales siempre estuvieron fuertes. Al principio salimos mal ubicados pero me fui ubicando hasta llegar al grupo principal, ahí aguanté y llegué al sprint final con ellos. Me siento muy contento, fuerte, estoy feliz porque voy ascendiendo posiciones y quiero agradecer al trabajo de mis compañeros y todo el staff que me apoyan mucho en la carretera», dijo Marín, quien es el actual campeón nacional juvenil de la prueba por puntos.

Por su parte, el entrenador Heberth Gutiérrez, analizó igualmente la jornada y la actuación del equipo PAD, tras este debut en una carrera de ruta juvenil.

«Fue una etapa difícil, un circuito complicado por su recorrido, carretera estrecha, pero afortunadamente logramos salvar la etapa con Jhohan Marín que llegó en el grupo de adelante, esperaremos mañana para seguir contando con suerte y quedar muy bien en esta primera competencia para el PAD», agregó el entrenador designado para la Clásica del Carmen de Viboral.

Entre tanto, a los demás corredores PAD les fue así: Andrés Plazas terminó a 1’58», seguido por Stiven Orozco a 8’15», Juan Esteban Giraldo a 10’15», Luis Enrriquez y Emmanuel Castillo a 14’15».

Este viernes finalizará la competencia, la cual tendrá 95 kilómetros de recorrido para los juveniles, partiendo del Carmen de Viboral, pasando por Casa Diana y regresando al Carmen. Se disputarán dos metas volantes y dos premios de montaña.

FCC