Dónde ver Uruguay vs Ecuador EN VIVO ONLINE por las Eliminatorias

Catar 2022 todavía está lejos de la Tricolor que dirige Reinaldo Rueda. Pero estará más cerca si los resultados de otros nos ayudan, aunque antes debemos hacer lo nuestro. Mientras juguemos frente a Chile, casi en simultáneo se disputarán los otros cuatro encuentros eliminatorios, donde todos se juegan mucho, mientras que Brasil y Argentina buscarán dejar atrás el papelón que protagonizaron el domingo.

El cuestionado Alfaro busca respaldo en Montevideo (5:30pm)

Aunque Ecuador está en zona de clasificación, la Tricolor no convence a los suyos. El DT Gustavo Alfaro, querido en Colombia, es cuestionado por sí o por no. Tras no poder como local ante Chile, ahora viaja al sur del continente, donde enfrentará a Uruguay.

En el Centenario, la Celeste puede influir en el malestar de Alfaro, si repite la actuación que tuvo ante Bolivia. Aunque no cuente con Suárez y Cavani, en su feudo Uruguay es muy fuerte, por lo que parte como favorito ante la enigmática selección ecuatoriana.

Ambos equipos son rivales directos de Colombia, a quienes superan en la tabla de posiciones. Un empate no sería mal visto en Barranquilla, cuando lleguen las noticias.

Dónde ver Uruguay vs Ecuador EN VIVO ONLINE por las Eliminatorias

Hora: 5:30pm.

Canal: Caracol Play (Haga clic acá para ver en vivo)

Radio: Radio Quito (Haga clic acá para escuchar el partido en vivo)