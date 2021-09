Algoritmo descubre quién es el mejor jugador de todos los tiempos

¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos? La pregunta más difícil de todas. Por décadas, siempre se ha intentado resolver un interrogante tan subjetivo como particular, pero en el que siempre hay debate.

Unos dicen que es Pelé, otros en cambio se quedan con Diego Maradona. Tampoco se descarta a Johan Cruyff, Ferenc Puskas o Alfredo Di Stefano, aunque con lo hecho en la era moderna por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ellos son los máximos favoritos de jóvenes y chicos.

Pues bien, la polémica se acabó. Al menos para el matemático Tom Crawford, quien se define como un futbolero empedernido. El catedrático no soportó la curiosidad y desarrolló un algoritmo que resolviera el enigma: ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos?

“Como un gran fanático del fútbol he debatido durante mucho tiempo con mis amigos quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Me ha encantado llevar las matemáticas a las masas durante los últimos años, por lo que poder mostrar cómo se pueden utilizar en el mundo del fútbol ha sido muy divertido”, declaró Crawford, quien luego explicó sus baremos.

Entre las variables del algoritmo, el matemático solo incluyó estadísticas de jugadores que hayan ganado al menos dos veces el Balón de Oro, o el FIFA World Player (hoy conocido como The Best). De allí, todo se depuró en una lista de 13 futbolistas.

Ya con los elegidos, la fórmula algebraica analizó estadísticas como goles por clubes, goles por selecciones, títulos internacionales, balones de oro, récords individuales, así como temporadas sobresalientes de cada uno, como en la que Messi hizo 50 goles en La Liga, o cuando Cristiano hizo 17 tantos en una edición de la Champions.

El resultado final arrojó que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de todos los tiempos. El portugués obtuvo 537 puntos de 700 posibles, 34 más que Leo Messi, quien quedó en segunda posición. El podio de los mejores de la historia lo completa Pelé.

Sorprende lo lejos que quedó Maradona, en la novena casilla de este ranking que lo tiene al húngaro Ferenc Puskas, cuarto, y al brasileño Ronaldo, quinto. Marco Van Basten (6to), Alfredo Di Stefano (7mo), Michel Platini (8vo) y Johann Cruyff (10mo), completan el top 10.

Creer o reventar, lo cierto es que las matemáticas no toman en consideración la estética, algo que complica las posibilidades del portugués, que al menos en los números es el indiscutible GOAT (Greatest of all Time).

