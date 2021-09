En Movistar “lo regañaron por perseguir”, suegro de Miguel Ángel López

Rafael Acevedo, suegro de Miguel Ángel López (Movistar) entregó detalles de lo sucedido con el ciclista colombiano que abandonó en la etapa 20 de LaVuelta a España.

El expedalista y familiar del corredor habló con el programa Ciclismo en Grande y allí dejó saber que a Supermán le reprocharon desde su equipo por haber perseguido e intentado defender su posición en el podio.

El papel de Miguel Ángel López

“Estaba haciendo el trabajo de equipo. Salió a marcar a Adam Yates (Ineos), luego a Egan Bernal (Ineos)”.

Momento de tensión

“Mi hija habló con él en el momento que tomó la determinación de retirarse. Estaba llorando el muchacho”.

No perseguir

“Parece que cuando parten Roglic, Yates y Mas (Enric); Egan frena y le hace perder el impulso a Miguel. Luego le dan la orden de no perseguir, que no había necesidad, y los demás tenían que hacerlo. Él decidió perseguir y los técnicos lo regañaron”.

Reproches

“El manager del equipo pasó a manotearle y a pegarle a la puerta del carro. Él obviamente, ‘si no quieren que yo compita y persiga, pues me bajo’, en una actitud normal”.

Vea también: “Me pongo en su situación y es frustrante perder el podio”, Egan Bernal

Sangre caliente

“Salir a decir uno cosas que no entiende es muy fácil. Para uno entender su actitud tiene que haber sido uno ciclista. Tiene uno las pulsaciones muy altas y la sangre caliente. Una decisión de esas no es fácil”.

“Seguro hubo algo más. Miguel no se bajó porque él quiso, sus problemas tuvo porque duró 20 días batallando para ser podio de LaVuelta a España y que le digan que no persiga. Eso le quiere decir a uno que no quieren que esté ahí”.