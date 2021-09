Agónica victoria de Ecuador lo catapultó en la tabla de posiciones

Ecuador venció 2-0 a Paraguay en Quito, en el segundo duelo de la jornada de eliminatorias suramericanas rumbo al mundial de Catar 2022.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro no lograba materializar su dominio ante una firme selección guaraní, que veía un empate casi cantado.

Sin embargo, al minuto 88, una descolgada por la banda izquierda de Pervis Estupiñán derivó en un centro al segundo palo en donde apareció Félix Torres con un cabezazo que terminó en el fondo del arco defendido por Antony Silva.

🇪🇨 GOL DO EQUADOR!

A seleção da casa abre o placar perto do fim! Estupiñán passa na ponta esquerda, recebe de Sornoza e cruza para Torres.



🇪🇨 Equador 1×0 Paraguai 🇵🇾#Eliminatorias

pic.twitter.com/NQxuQQTpfF — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) September 2, 2021

Pero aún había tiempo para más, y a los 95 minutos apareció Michael Estrada para ampliar el marcador con una descolgada por la banda derecha en la que ganó a punta de velocidad y definió entre las piernas del portero rival.

🇪🇨 GOL DO EQUADOR!

Michael Estrada selou a vitória do Equador.



Fim: 🇪🇨 Equador 2×0 Paraguai 🇵🇾#Eliminatorias

pic.twitter.com/b0vqA8XF6g — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) September 2, 2021

Vital victoria para el cuadro Tricolor, al que se le había olvidado ganar en las últimas jornadas y en especial clave en sus intenciones de clasificación.

Con la victoria, Ecuador llegó a 12 puntos y de manera parcial se ubica en el segundo lugar de la clasificación, seis puntos debajo de Brasil que lidera de manera sólida con 18 puntos, por su parte, Paraguay se mantiene sexto, parcial, con siete puntos.

Quedan pendientes por disputar los juegos: Venezuela vs Argentina (7:00 p.m.), Chile vs Brasil (8:00 p.m.) y Perú vs Uruguay (8:00 p.m.).