Egan admite mejoría y reconoce “miedo a atacar y luego reventar”

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), maillot blanco de mejor joven de la Vuelta y séptimo de la general, dijo que este sábado vivió su “mejor día” en la carrera.

“Me sentí un poco mejor. Ha sido una subida extraña, era dura pero al mismo tiempo ayudaba bastante ir a rueda. Estoy contento porque pude llegar con los mejores, hasta el momento es mi mejor día”, comentó en meta el líder del Ineos.

Egan Bernal admitió que la tregua que se ofrecieron los hombres de la general en la jornada de este sábado se debe en parte a que hay “miedo a atacar de lejos” porque ese esfuerzo puede hacer “reventar a cualquiera”.

“Creo que ha sido una etapa bastante dura y todo el mundo, o al menos yo, tiene un poco de miedo a atacar y luego reventar. Hay que tener calma y calcular el esfuerzo, porque además había bastante viento y a ver dónde va uno cuando hay cinco Jumbos tirando”, destacó.

El ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 volvió a recordar que todo depende de las fuerzas que tenga cada uno.

“Simplemente hay que ser realista, cuando uno no está, no está. Pero hoy me sentí relativamente bien. Mañana será otro tipo de etapa y las últimas etapas también son duras, así que habrá que esperar”, concluyó.

EFE