Ramiro Varela desmiente haber humillado a Baloyes

El presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela, desmintió que hubiera discutido con Bernardo Baloyes.

Bastante polémica han suscitado los señalamientos contra el directivo en los que se afirman que gritó y humilló al atleta por lesionarse y no poder participar de la prueba de los 200 metros en Tokyo 2020.

En dialogo con revista Semana, Varela desmintió lo sucedido y dio su versión de los hechos.

¿Qué pasó?

“Al atleta Baloyes le solicité el martes 3 de agosto, respetuosamente, una petición legal y soportada en hechos, las que fueron respondidos con un no reiterado. Él se disgustó y se fue, eso es todo. Tampoco he tenido enfrentamiento con otros atletas”.

Devolución de uniformes

“Los atletas de marcha estaban en otra ciudad (Sapporo). A ellos se les entregó en Bogotá un uniforme de competencia Nike (de canje). Los atletas solicitaron uniformes de Olímpicos, se les dijo que estaban en camino y se les entregó por parte del COC. Por ello, a todos, se les pidió el uniforme inicial, porque tenemos en una semana el Mundial Juvenil de Nairobi y la dotación de ellos quedó incompleta. Unos entregaron y otros no. Y no pasó nada, Baloyes dijo no, y no pasó nada”.

¿Malos tratos?

“No he gritado al atleta, si uno lo hace, la reacción de un joven es con violencia y no hubo. No le pedí la totalidad del uniforme, se le solicitó que devolviera un uniforme entregado adicionalmente, él dijo que no había recibido doble y yo le dije que estaba bien. Tampoco le dije que se fuera de la Villa Olímpica. Eso es un despropósito en una ciudad como Tokio. Resulta que el día anterior, ante su lesión, con una ecografía que mostró un grave problema que no podía competir, el COC con mi consentimiento le envió un tiquete de regreso a Colombia para su tratamiento médico. Él se quejó por ello, le expliqué de buena manera, no entendía que se privilegiaba la salud de él”.

¿Intervención de Caterine Ibargüen y Anthony Zambrano?

“Yo no hablé con ellos sobre el tema del atleta Baloyes y no vi a Caterine. Con Zambrano hemos estado y hablado en cinco partes y nunca del caso Baloyes”.

Versión de Baloyes

En la misma publicación, Semana detalló unas declaraciones del propio Bernardo Baloyes en las que manifestó que “cuando lo veo a él, me quita el uniforme y los viáticos. Si quiere los viáticos, se los devuelvo, no tengo ningún problema. Pero lo que él hizo conmigo fue una falta de respeto, porque merezco respeto como yo se lo doy a ellos”.