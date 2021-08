¿Vuelve a competir Anthony Zambrano en Tokyo 2020?

Todos quedamos extasiados con la medalla de plata lograda por Anthony Zambrano en Tokyo 2020 y aún le queda la opción de competir en los relevos de 4x400m masculinos del atletismo.

Su gesta individual en los 400 metros planos podría acompañarse de un logro compartido con sus compañeros en la prueba de los relevos. Pero no está garantizado volverlo a ver en acción.

Tras lograr la presea plateada, Zambrano abrió una interrogante sobre su salud.

“Este año para mí fue lo peor, pensé en dejar los Juegos Olímpicos a un lado, porque he tenido muchas lesiones. La gente dice ‘Zambrano está bien’, pero no saben la dedicación y esfuerzos que he tenido”.

“Dos días antes de la clasificación tenía un dolor muy fuerte”, agregó.

¿Estará Anthony Zambrano en los relevos 4×400?

El guajiro tiene cupo a la prueba de los relevos junto a Alejandro Perlaza, Diego Armando Palomeque, Jhon Alexander Solis, Raúl Mena Pedroza y Carlos Andrés Lemos.

Sobre si estará o no, él mismo dejó claro que solo si se avanza a la final.

“Voy a poner a mis amigos a clasificar, porque tengo que cuidarme el pie. Todavía estoy lastimado”, señaló en dialogo con Caracol Televisión.

“Para mí nada es imposible. Yo quiero que pasen a la final. Cuando ellos lo logren ya voy a estar recuperado para poder dar otra victoria a nuestro país”, añadió.

¿Cuándo es la prueba de relevos 4×400?

Esta competencia, en la que Colombia se medirá en la serie 2 de clasificación ante India, Jamaica, Francia, Bélgica, Japón, Polonia y Sur África, será este viernes 6 de agosto a las 20:37 (hora de Japón), es decir a las 6:37 a.m. de Colombia.

De avanzar el cuarteto colombiano se volvería a ver nuevamente en acción a Anthony Zambrano en la final de los relevos que será el sábado a las 7:50 a.m. (hora de Colombia).