Video| Así se vivió la plata de Zambrano en la casa de su madre

A la distancia, en Barranquilla, Miladis Zambrano, la mamá de Anthony vibró con la medalla de plata de su hijo en Tokyo 2020.

Es imposible no emocionarse al observar el derroche de alegría de la progenitora de nuestro atleta, que disfrutó como nadie el logro de su pequeño.

La tranquilidad de su casa se vio interrumpida por las cámaras de televisión, los lentes de las cámaras, los micrófonos y una invasión de periodistas. Todos querían tener registrado el momento.

Ella, notablemente nerviosa acompañó los segundos de carrera de Anthony, y entre lágrimas celebró la presea de su hijo.

Así se vivió la victoria de Anthony Zambrano en casa de su mamá. pic.twitter.com/ufo6BaQS3C — Julian (@JulianJaraUribe) August 5, 2021

De hecho, tanta emoción le preocupaba al corredor, que confesó que “Yo le dije ‘si se va a poner mal de sufrir por verme, mejor no corro’, pero ella me dijo que corriera que ella tomaba sus bebidas para relajarse”.

Miladis Zambrano también aprovechó para responder a eso: “Me dijo que me cuidara mucho, que me quería encontrar sin estar en el hospital. Se lo prometí y aquí estoy, como una guerrera como él”.

“Me ha dado la felicidad más grande del mundo. Me dijo que quería celebrar conmigo y lo haremos. Celebraremos este triunfo y mi cumpleaños”, agregó.

Además, la mamá de Anthony contó que muchas personas les reprocharon por tener un televisor antiguo, al que casi no le entraba la señal, cuando en 2019 él fue subcampeón mundial en Doha. “Muchas personas nos dijeron que ‘¿cómo era posible que un subcampeón del mundo tuviera un televisor tan pequeñito?’, pero no sé si todos saben que nosotros somos de origen humilde y no teníamos la capacidad para más en el momento”, señaló.

“Cuando él tuvo la capacidad económica, de inmediato fuimos y compramos el televisor más grande que pudimos. Él quería que yo lo viera así, para verlo y disfrutar en grande por sus triunfos”, agregó Miladis Zambrano.