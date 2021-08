Anthony Zambrano estuvo a punto de abandonar los Juegos Olímpicos

Luego de ganar la medalla de plata en Tokyo 2020, Anthony Zambrano dejó saber que pensó en no correr los Juegos Olímpicos.

El atleta habló con Caracol Televisión tras la competencia y dejó saber que lejos de un sueño de hadas, fue un camino lleno de espinas.

“Este año para mí fue lo peor, pensé en dejar los Juegos Olímpicos a un lado, porque he tenido muchas lesiones”, manifestó en medio de la charla. A lo que agregó que “la gente dice ‘Zambrano está bien’, pero no saben la dedicación y esfuerzos que he tenido”.

“Dos días antes de la clasificación tenía un dolor muy fuerte. Me decidí a correr y gracias a Dios se dio. Ser subcampeón olímpico y darle una alegría a nuestro país, porque llevamos pocas medallas”, amplió al respecto.

No poner nerviosa a su mamá también lo puso a pensar: “Yo le dije ‘si se va a poner mal de sufrir por verme, mejor no corro’, pero ella me dijo que corriera que ella tomaba sus bebidas para relajarse. Y acá está el regalo es para ella”.

Con esos pensamientos disipados y una medalla de Juegos Olímpicos alcanzada, para Zambrano hubo tiempo de agradecer a todos: “Muchas gracias a toda Colombia. Es un orgullo representar a mi país y mi departamento, yo amo mucho a Barranquilla y a Maicao (donde nació)”.

Por último, un mensaje de inspiración: “Esto es un regalo para todos, incluida la nueva generación del atletismo colombiano: sí se puede lograr cuando se tiene disciplina, esfuerzo, dedicación y lo entregas todo”.