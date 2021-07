Min. Deporte se compromete con la cirugía del padre de Yeni Arias

Yeni Arias, que emocionó a todo el país con sus contundentes puños en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 podrá cumplir la promesa que le hizo a su padre, gracias al Ministro del Deporte, Guillermo Herrera.

Tras la pelea que nos dejó un cúmulo de sentimientos encontrados, la colombiana perdió con la filipina Nesthy Petecio en cuartos de final, llegó la declaración que nos arrugó el corazón.

“Necesitaba ganar para darle una cirugía a mi papá”, buscando el incentivo económico que da el gobierno a los medallistas.

Esta confesión hizo eco de manera rápida y el propio Ministro del Deporte, Guillermo Arias, dio su palabra para ayudar en la cirugía del padre.

El compromiso de Arias se dio en una entrevista en Caracol Radio, en donde también estuvo invitada Yeni Arias que agradeció el gesto.

Agradecimiento

“No me alcanzó para ganar la medalla, pero señor ministro usted me está dando la mejor medalla que me pueden dar en la vida al comprometerse con el caso de mi papá”, señaló.

"No me alcanzo para ganar la medalla en Tokio, pero señor ministro usted me está dando la mejor medalla que me pueden dar en la vida al comprometerse con el caso de mi papá"



Jenny Arias, boxeadora colombiana.



“No me alcanzó para darle el triunfo a Colombia con la medalla, pero ustedes me dan la medalla más grande que me puede dar la vida”.

Su intención olímpica

“Yo veía tan cerquita el premio en los Olímpicos, iba a destinar eso para que a mi padre lo examinara un buen médico”.

Estuvo cerca

“He intentado por todos los medios conseguir los recursos para poder ayudar a mi padre, lo vi muy cerca en estos Juegos Olímpicos, pero la verdad se me escapó”.

Todo por el papá

“A mi papá le quedan pocos años de vida y mi deseo es que estos últimos los pueda vivir lo mejor posible”.

Lucha constante

“Yo he intentado por todos los medios salir adelante y darle una mejor calidad de vida a mi padre debido a su enfermedad”.