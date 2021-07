¡Ponen tercera! Cabal y Farah avanzan y hacen historia para el tenis tricolor

Hace 24 horas estaban compitiendo, con solidez derrotando a la pareja española de Pablo Carreño Busta y Alejandro Davidovich. Ahora, sin demasiado descanso, pero concentrados en lo que debe ser, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se midieron ante los austriacos Oliver Marach y Philipp Oswald.

Partido más complejo y por lo que propondrían los europeos, de difícil peloteo. Los saques de los austriacos dirimían el punto rápido, complicando la devolución del Colombian Power en el inicio. Por fortuna, Juan Sebastián Cabal tuvo un saque contundente y no permitió que los rivales se crecieran.

La devolución apareció cuando por fin tuvo que aparecer. En el final del primer set, Farah comenzó a trabajar mejor con los saques de Oswald, quien de dos metros de largo siempre metía presión. Pero Robert comenzó a meter ángulos cortes para quebrar cuando se debía y quedarse con el episodio por 6-4.

Segundo set, misma consigna. Saques poderosos de los austriacos, para que la pelota no vuelva. Sin embargo, Cabal y Farah ya estaban en sintonía de sus devoluciones, el resto era cuestión de desesperar a los austriacos.

En la segunda parte, el quiebre se consiguió rápido. No obstante, Robert Farah comenzó a tener problemas con su saque, en lo que fue el juego más reñido y largo del partido. Por fortuna, luego de varios minutos de suspenso, pudieron sacar adelante el game y ponerse 3-0 arriba. Faltaba un poco más.

Pero Cabal y Farah tienen toda la experiencia a cuestas, por lo que en estos momentos no les tiembla el pulso. Fue Farah el encargado de cerrar el partido con su saque y vencer sus miedos, ya que mostró el punto flaco del Colombian Power en lo que va de torneo. No obstante, acá no falló. Cierre sólido y a los cuartos de final.

Ahora vendrá la pareja neozelandesa de Marcus Daniell y Michael Venus, que no parecen tan complicados, pero en este deporte no hay rival chico, son ellos los que hacen verlos así, pequeñitos.

