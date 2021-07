Calendario Juegos Olímpicos: el fútbol masculino se pone en marcha

Aunque la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 será el viernes, el calendario se puso en marcha con eventos desde el miércoles 21 de julio de Japón.

Oficialmente los primeros eventos de las justas se dieron a partir de las 9:00 a.m. del 21 de julio en Japón, la diferencia indicó que a las 7:00 p.m. del 20 de julio en Colombia comenzaron oficialmente las justas.

El regreso del sóftbol a los Juegos Olímpicos y el fútbol femenino abrieron la programación.

Vea acá: Un cruce de horarios deja a Ibargüen sin salto largo en los Olímpicos

Calendario Tokyo 2020 – jueves 22 de julio de 2021

El sófbol continúa con la segunda fecha de la ronda de todos contra todos en Fukushima, mientras que inicia el fútbol masculino con Japón en acción en la capital.

Sóftbol

09:00 – 17:00 (hora local)

Hora Colombia: 19:00 (miércoles 21 julio) – 3:00 a.m. (22 julio)

ronda de todos contra todos (Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma): Estados Unidos vs. Canadá, México vs. Japón, Italia vs. Australia

Fútbol

16:30 – 21:30 (hora local)

Hora Colombia: 2:30 a.m. – 7:30 a.m. (jueves)

Grupo C masculino (Sapporo Dome): Egipto vs. España, Argentina vs. Australia;

17:00 – 22:00 (hora local)

Hora Colombia: 3:00 a.m. – 8:00 a.m. (jueves)

Grupo A masculino (Estadio de Tokio): México vs. Francia, Japón vs. Sudáfrica; Grupo B masculino (Estadio Ibaraki Kashima): Nueva Zelanda vs. República de Corea, Honduras vs. Rumanía;

17:30 – 22:30 (hora local)

Hora Colombia: 3:30 a.m. – 8:30 a.m. (jueves)

Grupo D masculino (Estadio Internacional de Yokohama): Costa de Marfil vs. Arabia Saudí; Brasil vs. Alemania

Calendario Tokyo 2020 – viernes 23 de julio de 2021

El fútbol y el sóftbol pasan a segundo plano por un día, ya que comienzan las competiciones de remo y tiro con arco. La Ceremonia de Apertura ocupa un lugar destacado por la noche.

Remo

08:30 – 12:10 (hora local)

Hora Colombia: 18:30 – 22:10 (jueves)

Mangas masculinas y femeninas de scull individual, doble y cuádruple

Tiro con arco

09:00 – 11:00 (hora local)

Hora Colombia: 19:00 – 21:00 (jueves)

Ronda de clasificación individual femenina. La colombiana Valentina Acosta entra en acción.

13:00 – 15:00 (hora local)

Hora Colombia: 23:00(jueves) – 1:00 a.m. (viernes)

Ronda de clasificación individual masculina. Daniel Pineda compite por Colombia.

Ceremonia de Apertura

20:00 – 23:00 (hora local)

Hora Colombia: 6:00 a.m. – 9:00 a.m. (viernes)