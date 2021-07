Arrancan los Juegos Olímpicos: eventos que ponen en marcha las justas

Aunque la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 será hasta el viernes, el calendario dicta que la acción comienza este martes.

Oficialmente el calendario indica que los primeros eventos de las justas se darán a partir de las 9:00 a.m. del miércoles 21 de julio en Japón, la diferencia indica las 7:00 p.m. de este martes 20 de julio en Colombia.

Para muchos es una sorpresa, al estar pendientes de la ceremonia de inauguración, que tendrá lugar el próximo viernes a las 6:00 a.m. (hora de Colombia). Pero en este tipo de eventos se realizan algunos eventos días previos a la ceremonia de apertura.

El regreso del sóftbol a los Juegos Olímpicos y el fútbol femenino abren la programación.

Vea acá: Un cruce de horarios deja a Ibargüen sin salto largo en los Olímpicos

Calendario Tokyo 2020 – 21 de julio de 2021

Sóftbol

09:00 – 17:00 (hora local) // 19:00 (20 julio) – 3:00 a.m. (21 julio) (hora Colombia):

Ronda de todos contra todos (Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma): Australia vs. Japón, Italia vs. Estados Unidos, México vs. Canadá

Fútbol

16:30 – 21:30 (hora local) // 2:30 a.m. – 7:30 a.m. (hora Colombia):

Grupo E femenino (Sapporo Dome): Gran Bretaña vs. Chile, Japón vs. Canadá;

17:00 – 22:00 (hora local) // 3:00 a.m. – 8:00 a.m. (hora Colombia):

Grupo F femenino (Estadio de Miyagi): República Popular de China vs. Brasil, Zambia vs. Países Bajos;

17:30 – 22:30 (hora local) // 3:30 a.m. – 8:30 a.m. (hora Colombia):

Grupo G femenino (Estadio de Tokio): Suecia vs. Estados Unidos, Australia vs. Nueva Zelanda

Calendario Tokyo 2020 – 22 de julio de 2021

El sófbol continúa con la segunda fecha de la ronda de todos contra todos en Fukushima, mientras que inicia el fútbol masculino con Japón en acción en la capital.

Sóftbol

09:00 – 17:00 (hora local) // 19:00 (21 julio) – 3:00 a.m. (22 julio) (hora Colombia):

ronda de todos contra todos (Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma): Estados Unidos vs. Canadá, México vs. Japón, Italia vs. Australia

Fútbol

16:30 – 21:30 (hora local) // 2:30 a.m. – 7:30 a.m. (hora Colombia):

Grupo C masculino (Sapporo Dome): Egipto vs. España, Argentina vs. Australia;

17:00 – 22:00 (hora local) // 3:00 a.m. – 8:00 a.m. (hora Colombia):

Grupo A masculino (Estadio de Tokio): México vs. Francia, Japón vs. Sudáfrica; Grupo B masculino (Estadio Ibaraki Kashima): Nueva Zelanda vs. República de Corea, Honduras vs. Rumanía;

17:30 – 22:30 (hora local) // 3:30 a.m. – 8:30 a.m. (hora Colombia):

Grupo D masculino (Estadio Internacional de Yokohama): Costa de Marfil vs. Arabia Saudí; Brasil vs. Alemania