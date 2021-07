¡John Cena reveló por qué se apareció ante Roman Reigns en MITB!

Fue una sorpresa mayúscula verlo cerrar el evento PPV de la WWE, Money in the Bank. El ídolo de multitudes, John Cena, se hizo presente ante el delirio de los aficionados y no solo eso, arruinó la celebración de la retención del campeonato universal de Roman Reigns.

Más allá de la tensión entre ambos, desconocíamos los motivos por los que Cena volvió al universo de WWE, luego de estar ausente por mucho tiempo. El luchador se enfocó en sus proyectos cinematográficos, donde hizo parte de los repartos de películas como ‘Rápidos y Furiosos 9’; y Escuadrón Suicida 2, esta próxima a estrenarse.

Aunque su aparición pública sirve como propaganda para la película de DC, su presencia en Money in the Bank se debió a otros motivos. El mismo Cena lo reveló en WWE Raw, este lunes por la noche.

Más allá de recordar que la WWE siempre será su casa, además de decir que volvió por el cariño de los aficionados, John Cena desafió de manera directa a Roman Reigns, de cara al evento PPV Summerslam. El mismo se llevará a cabo dentro de cinco semanas, en Las Vegas.

De momento, Reigns no respondió al desafío, pero lo hará el próximo viernes en el evento Smackdown, firma de la cual es integrante. La lucha entre ambos, que seguro se dará, será por el campeonato universal, que ostenta el de ascendencia samoana desde agosto de 2020.

