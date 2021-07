¡Revolución Pogačar! Enorme combate vs. Carapaz y triunfo a lo campeón

Día de la fiesta nacional de Francia, 14 de julio. Es sin duda el día en el que más galos se pegan al televisor para ver el Tour de Francia. Los ciclistas locales intentan destacar y bañarse de gloria, quedando en la historia, no importa si algún día ganan el Tour o no.

Qué mejor para celebrar que el ascenso final al Col du Portet. Los favoritos, el miércoles, hicieron las pases y no atacaron, pese a los puertos de montaña que el recorrido presentó. Pero hoy no tenían excusa que valga. Hoy debían atacar, hoy los aficionados merecían una batalla épica.

Sin embargo, para mala fortuna de los fanáticos en el mundo, los dos primeros puertos pasaron sin mayor incidencia. Los fugados no participaban por la general ni por la montaña, mientras que los favoritos guardaban piernas para la llegada en alto, en un puerto fuera de categoría.

En su lucha personal, Nairo Quintana intentó un ataque, que no salió, y se conformó con pellizcar puntos en el puerto de primera categoría, antes del ascenso final a Col du Portet. Sin embargo, el Cóndor bajó las alas y no pudo más cuando la última montaña se hizo presente.

Era un pico para los favoritos, sin duda alguna. Y entre los favoritos, un fuera de serie. Tadej Pogacar comenzó a acelerar a ocho kilómetros de meta, cuando la fuga ya había sido cazada. Al paso del esloveno solo lo aguantaron el danés Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz. Por desgracia, Rigoberto Urán lo sintió y se comenzó a quedar.

Con la amarilla de líder, sorprendió que el esloveno fuera el que atacara una y otra vez para desprenderse de sus perseguidores. No solo gana con holgura, sino que pretende humillar a sus rivales. Pero hubo un ecuatoriano que no se raja y desafió a Pogačar a un mano a mano. Sabe que la pelea no la va a ganar, pero se quería quedar con este round. Vingegaard era el que más sufría.

Al final, el que más punch tuvo fue el líder. Que si lo pasamos al boxeo es como Muhammad Alí: resbala, pero se para y termina noqueando. Carapaz lo desafió y salió perdiendo.

También le puede interesar:

¡Revolución Pogačar! Enorme combate vs. Carapaz y triunfo a lo campeón