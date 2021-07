Cristiano Ronaldo terminó primero en la tabla de goleadores de la Euro

Comenzó la fiesta del fútbol europeo y hay que dar por sentado que habrá muchísimos goles. La cantidad de artilleros es extensa y prácticamente cada una de las 24 selecciones tiene a su goleador que lo remolque a lo largo del torneo.

Por ejemplo, Harry Kane en Inglaterra. El goleador de la Premier League quiere llevar a la selección de los Tres Leones a lo más alto. Otro que asoma como muy peligroso es el infalible Ciro Immobile, bota de oro hace dos temporadas y que ahora, con Italia, quiere reinar una vez más en Europa.

Imposible dejar de lado a Cristiano Ronaldo. El as de espadas de Portugal viene de anotar 30 tantos en la Serie A, donde quedó goleador, lo que lo encumbra como máximo aspirante a botín de oro de esta Euro.

Para discutirle de igual a igual está el polaco Robert Lewandowski. El actual The Best para la FIFA sabe que no falla la que le dan, pero querrá que su selección lo abastezca, pero de ello no hay garantías.

La dupla ofensiva de Francia también debe ser tenida en cuenta. Kylian Mbappé sabe que ahora cuenta con el apoyo de Karim Benzema para pelear en la elite. Los dos están capacitados para culminar el torneo como goleador.

Otros temibles artilleros, aunque poco se mencionan, son Romelu Lukaku (Bélgica), Burak Yilmaz (Turquía), Timo Werner (Alemania) y Gerard Moreno (España). Aunque no parten como favoritos, todos y cada uno pueden culminar como los mejores.

Tabla de goleadores de la Eurocopa 2020 ((Actualizada))

🇵🇹 Cristiano Ronaldo | 5 goles 🇨🇿 Patrik Schick | 5 goles 🇸🇪 Emil Forsberg | 4 goles 🇧🇪 Romelu Lukaku | 4 goles 🇫🇷 Karim Benzema | 4 goles 🇬🇧 Harry Kane (Inglaterra) | 4 goles 🇳🇱 Georginio Wijnaldum | 3 goles 🇵🇱 Robert Lewandowski | 3 goles 🇬🇧 Raheem Sterling (Inglaterra) | 3 goles 🇨🇭 Xherdan Shaqiri | 3 goles 🇨🇭 Haris Seferovic | 3 goles 🇩🇰 Kasper Dolberg | 3 goles 🇪🇸 Álvaro Morata | 3 goles 🇵🇱 Robert Lewandowski | 3 goles 🇮🇹 Manuel Locatelli | 2 goles 🇳🇱 Denzel Dumfries | 2 goles 🇺🇦 Andriy Yarmolenko | 2 goles 🇺🇦 Roman Yaremchuk | 2 goles 🇮🇹 Ciro Immobile | 2 goles 🇩🇰 Joakim Maehle | 2 goles

