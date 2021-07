Luis Enrique está deslumbrado con lo “hecho por un niño de 18 años”

El entrenador de España, Luis Enrique Martínez, quedó maravillado con la presentación de sus dirigidos en la Eurocopa, tras caer en semifinales en los lanzamientos desde el punto penal ante Italia.

En sus declaraciones, el timonel preguntó si alguien se había fijado en lo realizado por “un niño de 18 años”, en referencia a Pedri.

“¿Alguien se ha fijado lo que ha hecho un niño de 18 años? Eso no se lo he visto a nadie. Ni a Iniesta cuando tenía su edad. Es una cosa única”, señaló Luis Enrique.

Pero Pedri no fue el único elogiado por el entrenador de la Roja.

“Para mí hoy Dani Olmo hoy ha jugado un partido increíble y de libro. Una cosa anormal. Hay que cuidar a los jóvenes. Aquí habría estado Ansu Fati, hay más”.

Sin olvidar a los veteranos: “Que nadie se olvide de Busquets, Jordi Alba o Koke, los que tienen más edad. Somos un equipo no hay duda”.

“Yo estoy muy orgullosos de ellos. Se gana experiencia, tenemos muchos jugadores jóvenes que han aportado cosas difíciles de entender con la edad que tienen. Hemos sido un equipo de principio a fin”, complementó.

“La nota que le pongo es un sobresaliente bajo por no haber pasado a la final. Los jugadores, no solo los que no han jugado como los dos porteros, Diego Llorente, los que han jugado poco como Thiago o Gayá, han sido imprescindibles. Sumando, y eso es muy difícil en un equipo”, redondeó.

También dejó claro que hay que aprender de la derrota.

“En el deporte hay que saber perder y ganar. Se aprende más perdiendo y hay que felicitar al rival porque ha ganado”, señaló.

Añadiendo que “hay que gestionar la derrota y hay que enseñar a los niños que cuando se pierde no hay que ganar, se felicita al que ha ganado”.

“Esto es fútbol profesional y mandan los resultados. A la afición no hay que pedirle, hay que darle”, puntualizó.

Luis Enrique no ocultó sus ganas de triunfo: “Si había un equipo que quería ganar era España. Italia se ha encerrado atrás y buscaba las transiciones”.

Aunque sin final, Luis Enrique termina orgulloso del papel desempeñado por sus dirigidos.