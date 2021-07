“El nivel de la carrera es inferior”, Pogacar

El ciclista Tadej Pogacar (UAE Team), que luce un escalón por arriba de sus demás rivales en el Tour de Francia, justifica que el nivel se ha visto afectado.

Vestido de amarillo, como líder sólido y como gran candidato al título, el joven esloveno sacó una diferencia de más de dos minutos frente a su más inmediato perseguidor, el australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën) tan solo al cierre de la primer semana.

Ese primer tramo de la competencia ha hecho que algunos maliciosos sospechen del superlativo nivel mostrado y apunten a ayudas adicionales.

Él por su parte, se defiende y dice que el accidentado inicio de la Grande Boucle ha incidido en no tener el mejor nivel en sus rivales.

“No sé qué puedo hacer para probar mi inocencia. Estoy dominando la carrera, pero tras las primeras etapas, como ha habido muchas caídas, el nivel de la carrera es inferior, algunos corredores importantes no están. Yo apenas me he caído”, sentenció al final de la etapa 10.

Incluso, algunos han osado a retarlo a que haga públicos sus datos de rendimiento.

Ante esto, el líder fue enfático: “Si muestro mis datos mis adversarios lo pueden utilizar contra mí. Pero puedo decir que estoy produciendo muchos vatios y por eso soy primero”.

Pogacar es prudente ante lo que viene

También habló sobre la dura fracción de este miércoles: “Mañana si atacan desde lejos todo es posible. Subir el Ventoux dos veces va a ser muy duro, si se rueda a un ritmo muy fuerte puede ser muy difícil”.

“Mañana hará calor, espero una jornada muy difícil, pero tenemos confianza. Tengo que ver cómo reacciona mi cuerpo al calor tras diez días con mal tiempo”, añadió Pogacar, que ha dejado ver su mejor nivel ante las bajas temperaturas.

Adicional, dejó saber que “ya gané la contrarreloj y estoy satisfecho. Mi equipo trabaja duro para mantener el amarillo. No voy a presumir de mis fuerzas para ganar una etapa y arruinar todo el trabajo del equipo. El único objetivo es mantener el maillot amarillo”.

Con esto, Pogacar anuncia que su objetivo está claro y es conservar las diferencias en pro de conservar la camiseta amarilla hasta el final en París.

¿Veremos a un líder conservador en lo que resta del Tour de Francia 2021?