Video| Rigo y su técnica contra el frío: “me meo encima”

Rigoberto Urán volvió a sorprender a sus seguidores, en está ocasión con su osada técnica para combatir el frío: se orina en la ropa.

El Tour de Francia cumplió con su primera semana y algo que ha destacado en algunas jornadas es la intensidad de las lluvias y las fuertes lluvias.

En un Live, el pedalista del EF Education Nippo, fue consultado por el tema de las bajas temperaturas que deben enfrentar los corredores.

El Toro de Urrao no lo pensó y soltó su manera de hacer frente a esto en carretera:”Yo tengo una manera de calentarme que es muy buena: me pegó unas meadas que es lo único caliente que siento”, señaló.

“Me orinó y oí, parce, es una belleza”, exclamó en tono poético el tercero en la general de la carrera francesa.

Pero no, no es que frene o lo haga por un costado, “sobre todo cuando llueve tanto dan muchas ganas de orinar, entonces no paro, sino que me orino en la ropa”, sorprendió Rigoberto Urán.

Con la ingesta de líquido y el frío, “cada media hora orinando, ahí se va calentando uno de a poquito”.

"Con este clima del #TourDeFrance mi manera de calentarme es que me orino en la licra, una belleza !" #Rigo 😂💧🚴 pic.twitter.com/hSTsf422XU — Paisadeportes (@paisadeportes) July 5, 2021

Inesperada pero práctica confesión del experimentado corredor, que de una u otra manera encuentra la manera de combatir el invierno sobre bicicleta.

¿Será Rigoberto Urán el único del pelotón que se orina en la ropa o será tema de varios?

Orinados, mojados, con lluvia o sol, los kilómetros se deben cumplir y aunque controvertida, a Rigo le funciona.

Si usted es ciclista aficionado y lo agarra el frío intenso, ya tiene una fórmula para comprobar, eso sí, guarde la distancia prudente con sus compañeros de pedaleada, el aroma no debe ser el mejor.