Protagonismo colombiano: Urán llegó al podio y Nairo líder de la montaña

🇨🇴 @NairoQuinCo catches 🇳🇱 @WoutPoels just before the summit, and it's a close sprint betwen them for the KOM points! ⚪🔴



🇨🇴 Nairo Quintana rattrape 🇳🇱 Wout Poels au sommet du Col des Saisies. Les deux coureurs sprintent pour les points de la montagne ! ⚪🔴#TDF2021 pic.twitter.com/uQMcQI3KeX