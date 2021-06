¡Silencio dice Ucrania! Los de Sheva se cargan a Suecia y están en cuartos

VIDEO | Goles de Ucrania 2-1 Suecia EURO 2020 (Octavos de final)

El último plato de los octavos de final. A priori, Suecia vs. Ucrania no nos decía mucho, pero en esta magnífica Eurocopa, todo partido tiene una historia que demostrar. Y este no fue el juego que quedó a deber, sino todo lo contrario.

Suecia partió como favorita en Glasgow, pero debía demostrarla en el terreno de Hampden Park. Ucrania fue un jeroglífico a descifrar, nada fácil. El conjunto soviético logró irse en ventaja gracias a un zurdazo de su jugador insignia, Oleksandr Zinchenko.

De Yarmolenko para Zinchenko… 🔥 ¡Y un disparo inatajable! Así fue el 1-0 de #UKR ante #SWE





Aunque no era mayúscula, había sorpresa en Escocia. El líder del grupo E se marchaba por la puerta de atrás, pero había mucho partido por delante. Y si algo tienen los vikingos es pundonor, empuje y nunca se dan por vencidos. Si a eso se le suma el óptimo estado de forma de Emil Forsberg, había esperanza de darlo vuelta.

Primero, empatarlo. Antes del final del primer tiempo, un remate de Forsberg encontró puerta tras un desvío previo. Empate en un partido de ida y vuelta, aunque con supremacía sueca, que mostraba mayor ambición. El futbolista del Leipzig estaba incontenible.

Apareció el 10 e igualó el marcador 🤩 Forsberg marcó el 1-1 parcial de Suecia 🇸🇪 ante Ucrania 🇺🇦





Con su habilidad, pegó dos tiros en los palos, lo que impidió el triunfo sueco en los noventa. Por eso se fueron al alargue, siendo la cuarta llave de ocho que se decidieron en la prórroga o más allá.

Fue un accidentado tiempo extra. La patada de Marcus Danielson le dio la vuelta al mundo, por lo violenta que fue. Suecia se quedó con diez y le dio la oportunidad a Ucrania de ganarlo en los 120 y evitar los penales. Parecía que no le daba, pero sí.

En el último minuto, la Euro firmó otra página dramática con un gol inesperado. Artem Dovbyk le ganó la espalda a Víctor Lindelöf y de cabeza le dio el triunfo a Ucrania, que hizo historia y se instaló entre los mejores ocho. Ahora va ante Inglaterra, queriendo dar otra sorpresa.

🤩 ¡AGÓNICO GOL DE #UKR! A un minuto del final, Dovbyk marcó el 2-1 ante #SWE.





