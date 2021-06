“No estoy en condiciones de disputar la general”, Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Quintana sorprendió a muchos y reconoció que este año no irá a disputar la clasificación general del Tour de Francia que inicia este sábado.

El corredor del equipo francés Arkéa Samsic atendió en rueda de prensa a los medios este miércoles y allí llegó la sentencia: “Como bien saben, hace un año me caí en el Tour de Francia y sigo arrastrando esa caída. Así que finalmente no estoy en condiciones de disputar la general”, puntualizó.

“Ha sido un año muy diferente, con bastantes complicaciones, en especial de salud”, por lo que irá en otro rol.

Además, “el equipo buscó diversificar un poco, trajo gente para disputar el esprint, con Nacer (Bouhanni), así que mi objetivo es luchar por la victoria de etapas, para poder seguir siempre adelante y traer alegrías a mi escuadra y a Colombia”.

Sin ir por el Sueño Amarillo, ahora “tengo varias etapas, que aunque no terminan en alto, para nosotros son estratégicas, no las podemos decir porque hacen parte de la estrategia, la idea es divertirnos y pasarla muy bien en las fugas”.

El nuevo rol de Nairo en el Tour

Así que es claro, la idea es ir “tratando de coger las fugas buenas que nos puedan favorecer. Será un equipo que dará guerra y buscará fugas”.

Algo que llamó la atención de manera notable en la nómina del Arkéa, fue la no inclusión de los habituales compañeros de Nairo para el Tour de Francia, su hermano Dayer Quinta y Winner Anacona.

Ante ello, comentó que “no están ellos por lo que será un Tour diferente, al no luchar la general se juegan otras cartas con otro tipo de corredores, rodadores para hacer bien el esprint, nos toca jugarla de esta manera”, señaló.

Y no es secreto que el no disputar la general, no es algo fácil: “Es una condición en la que me siento realmente diferente, es incomoda la situación en el que estoy, estando acostumbrado a siempre ir por la general. Lo importante es entrar con ganas, mucho ánimo y buscar las etapas que nos interesan”.

Nairo Quintana es sincero y prefiere ser cauto para no despertar falsas ilusiones, deja claro que lo que buscará serán victorias de etapa en un equipo que ahora le apunta a alegrías parciales.