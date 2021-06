Bicicleta personalizada y la Maglia Rosa, los regalos de Egan Bernal al papa

El reciente vencedor del Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal, regaló hoy al papa el maillot rosa y una bicicleta con los colores de la bandera argentina en nombre de “todos los colombianos” y aseguró que esta experiencia ha sido para él “más importante que ganar el Giro y el Tour”.

“Creo que he tenido muchas experiencias en mi vida, pero esta es única. Es la más bonita que he tenido en mi vida. Mi familia es católica y yo soy católico y no esperaba así su presencia. Este momento fue increíble. Estoy muy contento con esto que acabo de vivir. Es la experiencia más importante de mi vida, más que el ganar el Giro y el Tour. Es única”, dijo el ciclista del equipo INEOS a los medios tras su encuentro con el papa.

Hoy el Papa ha saludado a @Eganbernal Egan Bernal, ganador del Tour y del Giro. El campeón le ha regalado una bici y una camiseta. "Cuando uno está a punto de partir en una etapa clave es cuando uno más se encomienda a Dios. Por lo menos yo lo hago", ha contado Egan. pic.twitter.com/rKs9XF587C — Javier Martínez-Brocal (@javierMbrocal) June 16, 2021

El campeón de Zipaquirá, de 24 años, también ganador del Tour de Francia 2019, acudió al Vaticano acompañado de su novia, María Fernanda Motas, y del embajador colombiano ante la Santa Sede, Jorge Mario Eastman.

Tras el encuentro, se mostró todavía nervioso por ver al papa. Aseguró que estar ante una persona tan importante “es casi más estresante” que una gran etapa.

“Esto es mil veces más estresante porque no sabía qué le iba a decir. Tenía unas palabras preparadas, pero estaba muy nervioso, aunque una vez que empezamos a hablar ya fue más fácil”, dijo el ciclista.

Tras recibir la bicicleta y la camiseta de líder del Giro, el papa, explicó Bernal, empezó a bromear y le preguntó “cuántos tintos (cafés)” se tomaba “para subir así de fuerte”.

Por su parte, el campeón dijo al pontífice argentino que los regalos eran de su parte “y de todos los colombianos que en estos momentos necesitan una bendición de su parte”.

Y confesó que como católico suele rezar antes de cada etapa clave y encomendarse a Dios.

Bernal viajará mañana a Colombia, donde tiene muchas ganas de descansar y de estar con su familia, antes de enviar un mensaje a sus compatriotas: “Mucha fuerza porque es un momento de dificultad y hay que tener fe y todo va a mejorar”.

Adelantó que espera, como cuando ganó el Tour, hacer una fiesta para “hacer la entrega oficial de la camiseta rosa a Colombia” y, aunque por los protocolos anticovid será diferente, confió en que algo se pueda celebrar ya este fin de semana

Al preguntar si iba a correr en la Vuelta, el campeón colombiano afirmó: “Siempre lo he dicho y lo pienso. Son tres las grandes y esta es la Triple Corona y yo espero poder ganar la Vuelta para completarla. Me queda la Vuelta a España y creo que sería un sueño. Esto sería realmente increíble para mí y para el deporte en general”.

“Aunque será muy difícil”, recordó que tiene sólo 24 años y tiempo para poder conseguir la Triple Corona tras su victoria del Tour en 2019 y la edición del Giro de este año.

Defendió que el ciclismo “ha superado” su etapa de los escándalos por dopaje y “que es uno de los deportes más limpios ahora, pues está muy controlado”.

EFE