¿Copa América con público? Conmebol está meditando la decisión

Colombia parece que marcó el camino y en Conmebol están contentos. La Confederación Sudamericana de Fútbol vio con buenos ojos lo que ocurrió en Barranquilla, donde 10.000 personas presenciaron el encuentro válido por las Eliminatorias Sudamericanas entre la Tricolor y Argentina.

Por eso, a días que empiece la Copa América en Brasil, la Conmebol arma un plan maestro para que el torneo continental tenga presencia de público en las tribunas, en medio del tercer pico de la pandemia en Sudamérica. Así lo reveló el periodista de TyC Sports, Mariano Antico, en el programa Presión Alta.

No obstante, esta posibilidad no se está barajando para la primera ronda. Con los contagios elevados en el país que preside Jair Bolsonaro, sumado a la postura de los jugadores del plantel de Brasil, quienes jugarán bajo protesta la Copa América, no creen conveniente esta alternativa, de momento.

Por lo que dijeron en TyC Sports, en Conmebol aspiran a tener público para semifinales y la gran final. Una de las semis será en Brasilia y la otra, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. La gran final también será en terreno carioca, pero en el mítico Maracaná.

Por lo pronto, es un trascendido periodístico, pero con mucha aceptación en Asunción. A la par, se estará disputando la Eurocopa, esta sí con público.

