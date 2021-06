El Comité Olímpico Internacional también se vio afectado por falla mundial en internet

El Comité Olímpico Internacional no fue ajeno a los problemas presentados con los servicios de internet este lunes 8 de junio y que afectó a múltiples entidades mundiales.

El fallo registrado hoy en el proveedor de servicios de computación Fastly, ha bloqueado a decenas de páginas webs en todo el mundo.

Esto impidió emitir en directo la presentación del equipo olímpico de refugiados, admitió hoy el portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams.

Un fallo global de internet

Los problemas de acceso a la emisión en directo que hubo hoy a la hora prevista de la presentación se debieron a los problemas informáticos registrados hoy a nivel global aproximadamente a la misma hora, señaló Adams en rueda de prensa.

El equipo de refugiados, segundo que organiza el COI tras comenzar esta iniciativa en Río 2016.

En esta ocación está formado por 29 atletas, entre ellos un latinoamericano, el boxeador venezolano Eldric Sella (de 24 años y acogido en Trinidad y Tobago).

El fallo en internet, además del Comité Olímpico Internacional, ha afectado a empresas como Amazon, Spotify y Twitch.

Tampoco se puede acceder a las páginas web de medios como The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde y El País.

Información: EFE