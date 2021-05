¿Quién será el reemplazo de Zidane en el Real Madrid?

Real Madrid es un equipo global. Cierto, ya no tenemos a un colombiano allí, como en la época de James Rodríguez. Pero no por eso deja de importar qué pasará en el banquillo del equipo más laureado de Europa, tras el portazo de Zinedine Zidane.

Aunque la salida del francés es reciente, ya Florentino Pérez piensa en su reemplazo. La idea es anunciarlo la próxima semana, pero antes hay que elegirlo. Cuando Zidane se fue, en un principio se pensó que Massimiliano Allegri era hombre cantado para reemplazarlo, pero en Italia dicen otra cosa.

La Gazzetta Dello Sport asegura que el DT será el próximo entrenador de la Juventus, en reemplazo de Andrea Pirlo. Aunque la Vecchia Signora se metió a la próxima Champions League por la ventaja, la campaña bianconera fue decepcionante y por ello se plantea una revolución. Un hombre menos para el Real Madrid.

Otro italiano que suena fuerte en las últimas horas es Antonio Conte. Desvinculado del Inter de Milán, el sargento gusta en algunos hombres de la cúpula merengue por su disciplina férrea, pero no así en el plantel. Sin embargo, a la espera de un inicio de etapa de Real Madrid, este podría ser el hombre indicado.

Ante la crisis financiera provocada por la pandemia, un hombre que significaría poca o nula inversión es Raúl González Blanco. Ídolo del club, el eterno 7 es el actual entrenador del Real Madrid Castilla. En sus pergaminos está la consecución de la UEFA Youth League con el equipo sub 21. Sin embargo, esta temporada no logró el ascenso a la segunda división, lo que se considera fracaso.

Por último, el tapado de Florentino Pérez sería Mauricio Pochettino. El argentino siempre ha sido del gusto del presidente blanco, pero en este momento tiene contrato vigente con el París Saint-Germain. No obstante, su relación con el director deportivo parisino, Leonardo, no es la mejor. Por eso no se puede descartar en la baraja de candidatos.

