¡Insólito penal que no le cobraron al Real Madrid en definición de La Liga!

⚠️ ¡POLÉMICA! Pidió PENAL el Real Madrid por mano de Jon Morcillo, pero Mateu Lahoz dijo que NO ❌



¿Penal o no penal?

❤️ SÍ | 🔃 NO#LaLigaEnDIRECTV 🇪🇸 pic.twitter.com/UT4Unwbi1F