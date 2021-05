¡De infarto! Atlético lo dio vuelta y podrá ser campeón la próxima fecha

¡La definición de La Liga estuvo para el infarto! Aunque haga falta una jornada, hoy todo podía quedar finiquitado con una combinación de resultados. Atlético Madrid tenía el título en sus manos, pero para ello debía ganarle en el Wanda Metropolitano al Osasuna y esperar un tropiezo del Real Madrid. Los merengues visitaban al Athletic Club de Bilbao.

Esperando un milagro estaba el Barcelona, que necesitaba ganarle al Celta de Vigo en Camp Nou y esperar si llegaba a la última jornada con alguna opción milagrosa. Cada gol contaba, cada jugada también.

El primero en pegar fue el Barça, gracias a Lionel Messi. El tanto del argentino metía a los culé en la pelea, pero minutos más tarde Santi Mina lo empató y dejaba al Barcelona como empezó la fecha: eliminado.

Mientras tanto, en los partidos por el título no había goles, pero sí jugadas polémicas. Una mano penalti no pitada a favor del Real Madrid provocaba la ira blanca, pero Mateu Lahoz no permitía a los merengues arrebatar la punta. Todo servido para que el Atlético de Madrid levantara este domingo su undécima liga.

Empate sin goles al descanso tanto en Madrid como en Bilbao. También en el Camp Nou había igualdad, lo que dejaba todo aplazado para la última fecha de Liga. Hasta que llegó el gol… en el Wanda Metropolitano.

Tanto de Stefan Savic que le daba el título al Atleti, pero… el VAR apareció y anuló el tanto. Al toque, fue el Real Madrid el que abrió la cuenta, con tanto de Nacho tras buscapié de Casemiro. En ese momento, el equipo de Zidane asaltaba la punta, a falta de una jornada.

Por si faltaba algo a favor de los merengues y en contra de los colchoneros, el Osasuna anotó en el Wanda, para que no hubiese duda en la cima blanca. Faltando 10 minutos, Atlético perdía la punta que ha tenido en el campeonato de principio a fin.

Diego Simeone mandó toda la carne al asador, como dicen los argentinos, y le funcionó. Joao Félix puso un pase de lujo para Renan Lodi, que rompió el arco del portero del Osasuna y volvió a poner todo igualado arriba, pero con ventaja para el Real Madrid por los encuentros entre sí. Faltaban cinco minutos más el descuento.

Pero algo más iba a pasar, algo más traía la jornada. Más allá del gol del Celta que sepultó al Barcelona, lo importante estaba en el Wanda Metropolitano. Allí el Atlético no bajaba los brazos y una jugada de Yannick Carrasco encontró a Luis Suárez, que metió el gol del liderato. Al equipo colchonero no le alcanzó para ser campeón en esta jornada, pero lo podrá ser la próxima jornada, si gana.

