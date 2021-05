Video | Se le fue la mano en la marca, lo dejó sin camiseta y cometió penal

A pesar de que a primera hora, la mayoría de miradas se centraron en los partidos del Grupo C (Santos vs. Boca Juniors y The Strongest vs. Barcelona), también se llevó a cabo el encuentro de Deportivo Táchira vs Internacional, donde se presentó unas de las sorpresas de la jornada.

Si bien los brasileños se pusieron en ventaja sobre el minuto 52 con un tanto de Thiago Galhardo, tras un cobro desde el punto penal, el cuadro venezolano no bajó los brazos y revirtió el marcador, imponiéndose 2-1, con goles de Nelson Antonio Hernández y Maurice Cova, también de penal.

Con dicho resultado, Inter de Porto Alegre continúa siendo líder con seis unidades y una diferencia de gol de +6, seguido de Always Ready también con seis unidades, pero un partido menos. Después Táchira dice presente con seis puntos y -4. Libertad cierra con sus tres unidades y un juego menos.

Sin embargo, hubo una acción curiosa que llamó la atención. En un cobro de tiro de esquina, el defensa José Luis Granados marcó con tanta fuerza a Víctor Cuesta que no solo cometió el penal, sino que además dejó sin camiseta a su rival.

Tomado del Twitter de @SCInternacional

Video de la fuerte marca sobre Víctor Cuesta en Táchira vs Internacional por la fecha 4 de la Copa Libertadores