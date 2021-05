La única manera en la que UEFA los perdonará al Madrid, Juve y Barça

Las repercusiones de la Superliga siguen en la atmósfera. Luego de las noticias que movieron los cimientos del fútbol mundial, todo parece regresar a la calma de manera paulatina. Sin embargo, Real Madrid, Juventus y Barcelona insisten en no dejar morir el proyecto que para ellos los salvaría económicamente.

Por eso, ahora la UEFA quiere que les caiga todo el peso de la ley y planea expulsarlos de la próxima edición de la Champions League. Con esta medida planean que los clubes desistan del proyecto y se alineen a la institucionalidad, tal como hicieron los seis equipos ingleses que formaron parte, lo mismo que Atlético Madrid, AC Milan e Inter de Milán.

Sin embargo, aunque se arrepientan, en la UEFA no creen en la buena voluntad de los tres equipos en cuestión. Por eso es que el presidente del máximo ente del fútbol europeo, Alexander Ceferin, quiere que el perdón quede por escrito o de lo contrario no lo recibirá. En dicho perdón también busca que quede firmado su intención vigente o próxima de cualquier proyecto de Superliga.

⚠️"CEFERIN quiere el PERDÓN de los clubes de la SUPERLIGA en una CARTA"



¡Atención a #INDA en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/fMA4sWMpxM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2021

Mientras tanto, los clubes emitieron un comunicado manifestando que tienen razón y que no hay razón legal para expulsarlos de ninguna competencia. Lo mismo se fundamenta en un fallo cautelar expedido por un juzgado de Madrid, lo que los tiene un poco cubierto ante cualquier expulsión del fútbol europeo.

No obstante, parece que este fallo no protege a la Juventus, la cual fue amenazada este lunes por la Federación del Fútbol Italiano de ser desafiliada si no se sale de la Superliga en los próximos días.

