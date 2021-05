Encuentre a continuación, la entrevista exclusiva con el colombiano William Morales, primer piloto en participar en carreras de alta velocidad en una Harley Davidson.

¿Cómo empezó esta historia tan particular arriba de una Harley?

Desde muy pequeño. A los siete u ocho años, mi papá me llevaba a los encuentros de Harley-Davidson por toda Colombia. Ahí empezó el gusto por las motos, sobre todo por las Harley. A partir de ahí, tengo mis primeras motos y empiezo a correr en superbikes. Eso sí, siempre con el alma de harlista. Fue así como, entre 2009 y 2012, Harley sacó un modelo especial que me encantó y que incluso fue usada en una película de ‘Rápidos y Furiosos’, así que la compré y empecé a correr en ella. Ha sido un espectáculo y a donde llego, hay show porque la gente no cree que esté corriendo en una Harley, ya que no es usual y menos en un autódromo.

¿Cuál fue el punto bisagra que lo llevo a tomar esta decisión?

Me pareció interesante y diferente. Además, donde corría, las personas siempre se acercaban a ver la moto y se emocionaban. De hecho, en los festivales donde corría, llamé la atención porque no solo corría y ya, sino que además había resultados. Por eso, ahora, la marca Harley Davidson Colombia me patrocina.

¿Conoce algún otro caso similar?

En Colombia no hay. A nivel internacional, sí hay un par de corredores que también compiten con una Harley. El tema es llamativo y único.

Cortesía

Ha ganado competencias de ¼ de milla, moto velocidad, motos clásicas, motos clásicas modernas, motos americanas vs. motos europeas, piques de 1/8 de milla, pero, ¿cuál ha sido el triunfo que más lo ha marcado?

Las victorias en los festivales de Mods vs Rockers y de Custom Bike Show porque allí competí contra motos de alto cilindraje y hasta con mejores prestaciones que la Harley. Hay que tener en cuenta que una Harley es más pesada y más difícil de manejar. Si no se distribuye el peso en la frenada y en una curva, uno sale volando de la pista. Y esos detalles fueron reconocidos por mis rivales porque no comprenden cómo hago eso en una moto de 300 kilos.

Teniendo en cuenta esos factores, ¿cómo son los entrenamientos y la preparación?

La gente piensa que esto es subirse a una moto, arranque y listo, pero no. En cada competencia, la exigencia del cuerpo es altísima. Los músculos se mueven y se tensionan. Además, hay un alto nivel de adrenalina y la concentración debe ser al 200%. Como si fuera poco, aquí la vida de uno está en juego. No hay nada que amortigüe el golpe en caso de una caída, es el cuerpo del piloto.

Ya que tocó ese tema, entiendo que usted apoya a las academias que realizan cursos de motociclismo en pista con el fin de concientizar a la gente para no correr en las calles sino en sitios seguros. ¿Cómo es esto?

Fui profesor en un par de ocasiones de estos cursos en el kartódromo de Cajicá. El objetivo es que las personas tomen consciencia. Infortunadamente, perdí un amigo en la vía Bogotá-Villeta montando una superbike entonces quiero evitar que todo eso pase. La gente no debe correr ni en calles ni en carreteras, debe ser de manera responsable y con los cuidados respectivos. Detrás de un motociclista siempre hay una familia y eso es lo que deben entender siempre.

Cortesía

¿En Colombia sí contamos con los espacios para que todo se lleve a cabo con responsabilidad?

Poco a poco, este deporte se ha hecho un lugar en el país. Además, las academias han ayudado a capacitar y concientizar a las personas. Todo esto ha hecho que el autódromo de Tocancipá, el de Cajicá y pronto el de Antioquia, tengan acogida y se realicen eventos de forma responsable y con los cuidados pertinentes.

Además de su aporte en las academias, también tuvo un lindo gesto con las personas de La Guajira. Contemos esa experiencia.

Fue algo único. Ese evento nos llegó al alma y al corazón. Nos unimos varios clubes de Harley, arrancamos, paramos en varias ciudades, reunimos toneladas de comida y miles de litros de agua y llegamos a La Guajira. Les dimos los alimentos, compartimos con las personas y hasta les dimos una vuelta a los niños en las motos. Nunca olvidaré eso. Fue una linda labor social.

Regresando a su carrera deportiva, si con una Harley ha obtenido estos resultados, ¿nunca pensó en aspirar al Moto GP, donde pudo haber brillado con unas mejores condiciones?

Sí lo pensé, pero el camino es muy competitivo. Además, es muy costoso. Por esas razones decidí hacer algo diferente, pero que tuviera relación con mi pasión por las motos.

Cortesía

¿Qué objetivos hay?

La idea es correr en Estados Unidos y representar a Colombia en la categoría Harley. Además, capacitarme y certificarme como instructor internacional. Por último, donde vaya a correr, dejar la bandera del país en alto.